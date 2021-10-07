Москва, 7 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Подорожание сигарет на 10% можно ожидать до конца 2021 года в России. Такую информацию 7 октября сообщили РИА Новости аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.

Эдуард Мане. Цыганка с сигаретой. 1862

Специалисты проанализировали динамику продаж традиционных сигарет и электронных разновидностей систем для нагревания табака за первое полугодие 2021 года и сравнили с динамикой за аналогичный период 2020 года. По данным аналитиков, стоимость сигарет уже выросла в среднем на 12,4% за пачку. В денежном выражении это составляет с 120,8 рубля в 2020 году до 135,8 рубля в первом полугодии 2021 года.

Рост в первом полугодии 2021 года цен эксперты связывают в первую очередь с повышением акцизов на табак и табачные изделия с 1 января текущего года. Средняя стоимость обычных сигарет ожидается к концу 2021 года до 140−145 рублей за пачку, а цена стиков для электронных устройств может вырасти не более, чем на 5−7% к концу года. До сих пор средняя цена стиков оставалась неизменной с прошлого года — около 155 рублей за пачку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России из-за инфляции повышается спрос на менее качественные товары.