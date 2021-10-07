Нью-Йорк, США, 7 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Россия категорически отвергает обвинения западных стран в причастности Москвы к применению нервно-паралитического вещества «Новичок», заявил исполняющий обязанности заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новичок

По его словам, Москва категорически отвергает заявления Великобритании, США, Польши и Эстонии по поводу якобы причастности РФ к применению веществ нервно-паралитического действия.

«Шитые белыми нитками две истории — дело Скрипалей и дело Навального — это звенья единой цепи, пропагандистская кампания, целью которой является оказание на нашу страну политического и экономического давления», — сказал Воронцов на заседания первого комитета Генассамблеи ООН.

Дипломат также добавил, что секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) категорически отказался совместно с Россией расследовать ситуацию с Навальным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что действия правительства Германии и ряда её союзников указывают на то, что скандал с «отравлением» блогера Навального был заранее спланированной провокацией против России. Москва напомнила, что Берлин до сих пор никак не ответил на восемь обращений Генпрокуратуры РФ по «делу Навального».