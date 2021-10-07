Иркутск, 7 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 7 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5016 человек, причём 11 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 112 096 человек (+390 за сутки). Госпитализированы 2922 (+121 за сутки). Выздоровел 101 581 пациент (+401 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 450 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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