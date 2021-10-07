Бостон, США, 7 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

В составе «Вашингтона» российский нападающий Евгений Кузнецов забросил шайбу и отдал результативную передачу. Капитан команды Александр Овечкин отметился двумя голевыми пасами. Также отличились Том Уилсон, Ти Джей Оши и Энтони Манта.

В составе «Бостона» точными бросками отметились Чарли Койл, Тейлор Холл и Давид Пастрняк.

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