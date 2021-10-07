Ярославль, 7 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Ряд крупных предприятий Ярославской области издали приказы о вакцинации своих сотрудников. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на копии документов, опубликованные в социальных сетях.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

К примеру, приказы издали такие крупные предприятия как «Автодизель» и «РОМЗ». В них говорится о необходимости вакцинации работников от COVID-19 за исключением тех, кто уже привит, кто имеет противопоказания или же тех, кто переболел в течение последних 6 месяцев.

На одних предприятиях сотрудникам предписывается привиться, а тем, кто этого не сделает, грозит отстранение от работы. На других работникам предлагают пройти вакцинацию.

В приказах о вакцинации руководство заводов ссылается на постановления главного санитарного врача Ярославской области, датированные концом сентября. В одном из предприятий корреспонденту ИА REGNUM на условиях анонимности подтвердили подлинность документа. Там рассказали, что вакцинация проводится в связи с постановлением главного санитарного врача. В случае невыполнения предприятиям грозит крупный штраф или приостановка работы.

Получить комментарии в ярославском управлении Роспотребнадзора корреспонденту ИА REGNUM не удалось — телефоны ведомства не отвечают. Сами постановления на сайте регионального управления не опубликованы. Не смогли пояснить ситуацию и в правительстве Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе идёт подъём заболеваемости коронавирусом. В качестве одной из причин власти указывают недостаточный уровень вакцинации и призывают граждан сделать прививку, а также соблюдать меры безопасности.