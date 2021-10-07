Калуга, 7 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Калужской области эпидемиологическая ситуация оценивается как сложная и напряжённая. Недельный темп прироста заболевших COVID-19 составляет 8%. Об этом заявила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области Светлана Рожкова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В первую очередь рост заболеваемости наблюдается у граждан в возрасте от 50 до 64 лет, а также у пожилых людей старше 65 лет. В этой связи Светлана Рожкова высказала необходимость строгого контроля за соблюдением масочного режима и социального дистанцирования, а также других противоэпидемических мероприятий. В частности, она рекомендовала увеличить количество единиц общественного транспорта с целью недопущения скопления людей и ограничить проведение массовых мероприятий.

В рамках заседания заместитель губернатора области Константин Горобцов призвал использовать все имеющиеся в муниципалитетах ресурсы для помощи здравоохранению.

«У нас много амбулаторных больных, которым внезапно может понадобиться помощь. Одновременно болеют тысячи людей, и всем необходимо помочь», — отметил он — Это только начало четвертой волны заболевания и впереди более сложное время. Поэтому понадобятся усилия всех органов власти, общественных организаций, волонтёров, чтобы помочь медицинским и социальным работникам», — отметил Константин Горобцов.