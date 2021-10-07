Пермь, 7 октября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Перми демонтируют арт-объект «Счастье не за горами», который стал визитной карточкой города. Достопримечательность временно уберут с набережной Камы, сообщают СМИ.

Vt-808 Счастье не за горами

Демонтаж конструкции связан с работами по благоустройству набережной, которые продлятся до конца 2022 года. Планируется, что на этот период достопримечательность установят возле музея современного искусства PERMM. Впоследствии «Счастье не за горами вернётся» на прежнее место.

Стоит отметить, арт-объект, ставший знаменитым, появился в Перми в 2009 году в рамках фестиваля «Живая Пермь». Автором «Счастья не за горами» является художник Борис Матросов.