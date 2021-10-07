Кабул, 7 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Количество погибших при в результате взрыва в религиозной школе в восточной афганской провинции Хост возросло до семи, еще 15 человек были ранены. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба временного правительства Афганистана.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

При этом, по данным МВД временного афганского правительства, в школе произошел взрыв ручной гранаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Афганистане прогремел взрыв в религиозной мусульманской школе.