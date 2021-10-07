Кемерово, 7 октября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 7 октября, за прошедшие сутки выявлено 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 168 случаев.

Nilses Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

«Новокузнецк — 30, Кемерово — 29, Белово — 24, Междуреченск — 16, Анжеро-Судженск — десять, Осинники — девять, Мыски — восемь, Прокопьевск — восемь, Калтан — пять, Гурьевский МО — пять, Новокузнецкий МР — пять, Прокопьевский МО — четыре, Юргинский МО — четыре, Юрга — три, Яшкинский МО — три, Ленинск-Кузнецкий — два, Беловский МО — два, Промышленновский МО — два, Топкинский МО — два, Киселевск — один, Краснобродский — один, Ижморский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Яйский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 174 пациента выздоровели, семеро скончались.