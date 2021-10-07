Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В связи с резким увеличением госпитализации больных с COVID-19 и внебольничной пневмонией в Петербурге продолжается наращивание коечного фонда для таких пациентов.

В больнице

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Сегодня, 7 октября, в Александровской больнице на востоке Петербурга разворачивают дополнительно 110 коек на прием больных с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению

С 8 октября, как уже сообщалось, приём больных с ковидом возобновит дня седьмой корпус временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо», на первом этапе там будет развернуто 400 коек.

«Таким образом, количество коек под COVID-19 увеличивается до 7506», — отметили в комздраве.

Этим дело не ограничится. в предстоящие выходные предполагается начать приём инфекционных больных в новом корпусе-трансформере больницы №33 в Колпино.

В комитете по здравоохранению напомнили, что основным средством профилактики COVID-19 остается вакцинация.

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Напомним, за 5 октября в Петербурге выявили 2187 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы 437 человек. От COVID-19 за сутки умерли 55 человек.