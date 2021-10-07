Ташкент, , 09:03 — REGNUM Экс-президент Афганистана Ашраф Гани покинул свою страну через территорию Узбекистана. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на афганские СМИ.

Ашраф Гани Mueller .MSC

По данным СМИ, Гани прилетел на вертолете в узбекский город Термез, где пробыл более суток. Летательный аппарат президента сопровождали еще три вертолета с охраной и близким окружением.

После этого, Гани вылетел в Объединенные Арабские Эмираты на авиалайнере казахстанской авиакомпании. При этом сообщается, что пилоты вертолетов пытались связаться с властями Узбекистана для экстренной посадки в аэропорту Термеза, но узбекская сторона не отвечала.

«Пилоты заявили по радио, что вертолёты везут президента Афганистана и нуждаются в аварийной посадке. Опять нет ответа. Пилот вертолёта Ашрафа Гани, игнорируя отсутствие связи с узбекскими властями, связался с другими вертолётами, сказав, что независимо от того, что происходит, они приземлятся в аэропорту Термеза, потому что у вертолётов заканчивается топливо», — говорится в публикации.

Сообщается, что несмотря на молчание узбекских властей, все четыре вертолёта один за другим приземлились в одном из углов аэропорта Термеза.