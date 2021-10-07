Ашраф Гани бежал из Афганистана через Узбекистан
Ташкент, 7 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани покинул свою страну через территорию Узбекистана. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на афганские СМИ.
По данным СМИ, Гани прилетел на вертолете в узбекский город Термез, где пробыл более суток. Летательный аппарат президента сопровождали еще три вертолета с охраной и близким окружением.
После этого, Гани вылетел в Объединенные Арабские Эмираты на авиалайнере казахстанской авиакомпании. При этом сообщается, что пилоты вертолетов пытались связаться с властями Узбекистана для экстренной посадки в аэропорту Термеза, но узбекская сторона не отвечала.
«Пилоты заявили по радио, что вертолёты везут президента Афганистана и нуждаются в аварийной посадке. Опять нет ответа. Пилот вертолёта Ашрафа Гани, игнорируя отсутствие связи с узбекскими властями, связался с другими вертолётами, сказав, что независимо от того, что происходит, они приземлятся в аэропорту Термеза, потому что у вертолётов заканчивается топливо», — говорится в публикации.
Сообщается, что несмотря на молчание узбекских властей, все четыре вертолёта один за другим приземлились в одном из углов аэропорта Термеза.