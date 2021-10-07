Магадан, 7 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Магаданской области помимо капитального ремонта и реконструкции, школы масштабно модернизируют. Чтобы соответствовать высоким стандартам образования современности, на Колыме запущен в реализацию комплекс проектов, которые приносят первые результаты. Так, в сентябре открыла свои двери начальная школа-детский сад в микрорайоне Магадана «Снежный», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Елена Шмелева

Читайте также: Цели у нацпроектов «Культура» и «Образование» амбициозные — эксперт

Продолжается строительство школы на 825 мест в посёлке Ола, также строят школу на 530 мест в Магадане. Запланировано строительство школы — сада в посёлке Талая. В связи с введением новых школ на Колыме появится не менее 300 новых рабочих мест для педагогов.

Особое внимание уделяется и созданию комфортных условий развития для талантливых и творческих детей. На территории лагеря «Северного Артека» проектируется дополнительный корпус на 200 мест, который позволит создать круглогодичный образовательный центр для работы с одаренными детьми по типу известного образовательного центра «Сириус».

В 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Образование» в Магаданской области 13 школ обновили материально-техническую базу в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»; в трёх школах созданы центры «Точка роста» в рамках проекта «Современная школа»; на базе Института развития образования и повышения квалификации создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, создан региональный модельный центр дополнительного образования детей; шесть школ Колымы стали участниками мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в рамках проекта «Успех каждого ребенка».

«Все, что сегодня сделано и эффективно работает на практике, становится отправной точкой. Проекты, которые связаны с региональной инфраструктурой, обязательной подготовкой качественных педагогов и специалистов и развитием каждого региона, получат поддержку в виде наших предложений. Сбор организован на сайте Общероссийского народного фронта. Мы передадим собранные материалы в «Единую Россию» для формирования следующего пятилетнего цикла законодательной работы», — сказала сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

Как сообщало ИА REGNUM, цели у национальных проектов «Культура» и «Образование» весьма амбициозные, заявил аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.