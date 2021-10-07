Якутск, 7 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. «Газпром» готов направить на догазификацию Якутии 1,8 млрд рублей. Ещё 2,8 млрд республика сэкономит благодаря тому, что газоснабжающая компания будет осуществлять за свой счёт прокладку газопроводов в муниципалитетах вдоль «Силы Сибири», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства региона.

btr Прокладка газовых труб

Читайте также: В Якутии увеличились тарифы на газ и свет

Соглашение о строительстве за счёт «Газпрома» газопроводов между населёнными пунктами и внутри них было заключено с Якутией на 2021−2025 годы. В рамках программы социальной газификации, на которую компания потратит 1,8 млрд рублей, будут подключены к газовым трубопроводам почти 5 тыс. домов региона

Новые договорённости между главой Якутии Айсеном Николаевым и заместителем правления «Газпрома» Виталием Маркеловым были достигнуты в рамках Петербургского международного газового форума.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии с 1 июля применяется новый тариф на розничную поставку газа и электроэнергии населению. Стоимость услуг повысилась для потребителей на электроэнергию на 5%, на газ в среднем на 3,1%.