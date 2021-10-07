Индиан-Уэллс, США, 7 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Украины Катериной Козловой в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Андрей Пронин ИА REGNUM Людмила Самсонова (Россия)

Самсонова семь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы также два эйса, три ошибки подаче и 3 из 6 брейков.

Во втором круге Самсонова сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.