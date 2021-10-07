Чебоксары, 7 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В столице Чувашии объединяются автобусные маршруты №7 и №22. По информации пресс-службы городской администрации, схема движения маршрута №7 будет продлена до остановки «Лицей №4», а автобусный маршрут №22 отменят.

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Ожидается, что автобусы до поселка Энергетиков будут курсировать по расписанию, утвержденному по итогам исследования пассажиропотока. На объединенном маршруте станут использовать 18 автобусов малого класса, ровно столько же, сколько в настоящее время курсирует отдельно на маршрутах №7 и №22. При необходимости количество автобусов увеличат, заверили в мэрии.

Измененная схема начнет работать 16 октября. Данная мера позволит дополнительно связать Альгешево с северо-западным и юго-западным районами города, а также увеличит транспортную доступность первой горбольницы им. П.Н. Осипова и Введенского собора.

ИА REGNUM напоминает, в Чебоксарах с 6 октября пассажирам при отсутствии индивидуальных средств защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) отказывают в обслуживании в общественном транспорте.

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