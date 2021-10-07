Джакарта, 7 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Пожар, произошедший на электрической подстанции в столице Индонезии Джакарте, предположительно был вызван коротким замыканием, сообщает CNN Indonesia.

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Инцидент произошел 7 октября в 07:25 по западно-индонезийскому времени. Пожар удалось потушить к 08:30. На место пожара отправили 14 пожарных машин и 70 человек личного состава.

Пожар возник на одной из трёх подстанций и перекинулся на офис.

В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, выставка различных пластиковых упаковок, составляющих большую часть мусорных отходов, устроена экоактивистами в городе Гресик в Индонезии.