Уфа, 7 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Мемориальный комплекс политического деятеля башкирского народа середины XVI века, лидера ирактинских башкир Исан-хана открыли в Башкирии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба администрации Татышлинского района.

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Отмечается, что в Татышлинском районе установили кованое каркасное сооружение в виде купола и благоустроили всю территорию захоронения.

Торжественное открытие мемориального комплекса состоялось 6 октября. В этот день также прошла научно-практическая конференция «Мы — потомки Асан-Хана».

«Асан-хан (Исан-хан) является героем исторических преданий башкир клана Иректы (Ирәкте), легших в основу их шежере и хроник (таварих), а также произведений известного башкирского поэта-суфия Мухаммада-«Али Чукури (1826−1889) и его сына, башкирского просветителя, публициста и историографа «Арифуллаха Киикова (1861−1918). Благодаря своей решительности, смелости и политической прозорливости, Асан-бий занял первенство среди прочих башкирских биев Западной Башкирии. Они признали его своим главой и считали над собой ханом. Так Асан-бий заслужил свой эпитет «хан», войдя в историю как Асан-хан», — приводит пресс-служба международного союза общественных объединений «Всемирный Курултай (конгресс) башкир» слова историка Салавата Хамидуллина.