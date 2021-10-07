Южно-Сахалинск, 7 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. На Сахалине в Охинском районе медведица с двумя медвежатами держат в страхе дачников. Уже как минимум две недели косолапые громят дома, написало 7 октября ИА «Сахалин и Курилы».

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Владельцы дач в районе Семиозерье рассказали, что медведи залазят в дома, выбивая двери и окна, крушат практически всё на своём пути — они роняют телевизоры, полки, холодильники. Съедают все припасы, особенно сладкое. Как написал «Сахалинский нефтяник», на одной из дач косолапые выпили бочку браги.

Сотрудники Охинского лесничества организовали дежурство в дачном посёлке. В случае очередного прихода медвежьей семьи их придётся отстрелить.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Северо-Курильске в ночь с 6 на 7 октября был отстрелян медведь, который в очередной раз вышел в населённый пункт, написалоИА «Сахалин и Курилы» со ссылкой на местную администрацию.