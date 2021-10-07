Пекин, 7 октября 2021, 08:56 — REGNUM Власти Китая надеются, что Соединенные Штаты будут придерживаться рациональной и прагматичной политики в отношении Пекина, заявил член Политбюро ЦК Компартии КНР Ян Цзечи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе МИД Китая заявили, что встреча китайской и американской делегаций в Швейцарии носила конструктивный характер. В переговорах приняли участие член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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