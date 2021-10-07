Пермь, 7 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Появившаяся в соцсети фотография длинной очереди в поликлинику № 2 Перми вызвала много комментариев горожан. Пермяки жалуются, что такая ситуация во всем регионе. Из-за отмены электронной записи людям приходится стоять с длинных очередях, чтобы попасть к врачам.

Виктор Мараховский Очередь

«За талончиком к терапевту это, кто с больничным, кто без. И это каждый день», — отметила Елена А.

«И за чем нужно было отменять электронную запись на сайте к терапевту? Чтобы снова в очереди стоять», — недоумевает Катерина М.

«В поликлинике на Гайве люди занимают с 6 утра, больница работает с 8, а открывается с 7:30», — сказал Илья К.

«И самое грустное, что это по всему краю так», — оставила комментарий Анна П.

«Вот, где нужно вводить то Qr-коды», — считает другой подписчик паблика «Пермь активная» в соцсети «В Контакте».

В дискуссии принял участие минздрав Прикамья. Ведомство пояснило, что на данный момент в ГБУЗ ПК «ГКП № 2» очень много специалистов находятся на листе нетрудоспособности, в том числе участковые терапевты. Также в связи с сезоном ОРВИ и существующей пандемией коронавируса, в поликлиниках Пермского края в несколько раз увеличилась обращаемость за медицинской помощью. Отсюда возникло такое неприятное явление, как очереди.

«Как только врачи начнут выходить с больничных, ситуация нормализуется. Надеемся, что вы с понимаем отнесетесь к ситуации, в которой оказались мы все», — сказали в министерстве.