Ташкент, 7 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Узбекистане зафиксировано 6, 551 ДТП, в которых погибли 1, 682 и получили телесные повреждения 5,920 граждан. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщает пресс-секретарь МВД Шахрух Гиясов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Свыше 40% аварий произошли из-за превышения скорости», — сообщает пресс-секретарь.

Как передавало ИА REGNUM, в июле в Паркентском районе Ташкентской области Узбекистана водитель грузовика HOVO устроил массовое ДТП.