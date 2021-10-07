Рим, 7 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Известная модель итальянской компании Lancia под названием Delta будет выпущена в виде электрокара. Об этом сообщил генеральный директор Lancia Лука Наполитано в интервью изданию Corriere della Serra.

Lancia Марка Lancia

По словам главы компания, электрическая Delta будет выпущена через четыре года.

«Все хотят Delta. И это не может не входить в наши планы. Она вернется. И это будет настоящая Delta: захватывающий автомобиль, манифест прогресса и технологий. И, конечно же, он будет электрическим», — отметил Наполитано.

Концерн Stellantis, в который входит компания Lancia, разработал стратегию, согласно которой итальянская марка теперь относится к премиальному сегменту. Кроме того, с 2024 года под брендом Lancia будут выпускаться исключительно электрифицированные модели. Наполитано отметил, что для Lancia начинается эпоха Ренессанса.

Ожидается, что новый электрокар Lancia Delta будет построен на базе платформы STLA Medium, которая создана для автомобилей премиум-класса DS Automobiles и Alfa Romeo. Запас хода у модели может составить 700 км.

Ранее руководитель отдела дизайна немецкой компании Майкл Мауэр рассказал, что электрический Porsche 911 может появиться не раньше 2030 года.

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