В Москве заработала онлайн-библиотека финансовых советов
Москва, 7 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Для жителей Москвы на сайте Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры стала доступна онлайн-библиотека финансовых советов, сообщается на портале мэра столицы.
Лекции для москвичей будут читать представители Департамента финансов Москвы, Центробанка РФ и налоговых органов (ФНС). Записано более 50 полезных видеолекций.
Это лекции будут полезны, потому что клиенты магазинов совершают до 50% незапланированных покупок. Лекторы расскажут, как грамотно спланировать личный бюджет и приумножать сбережения, зачем нужна финансовая подушка безопасности и др.
Как сообщало ИА REGNUM, в российских школах планируют постепенно внедрять курс финансовой грамотности, разработанный Минпросвещения и ЦБ РФ.
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