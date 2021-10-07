Москва, 7 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Для жителей Москвы на сайте Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры стала доступна онлайн-библиотека финансовых советов, сообщается на портале мэра столицы.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На уроке финансовой грамотности

Лекции для москвичей будут читать представители Департамента финансов Москвы, Центробанка РФ и налоговых органов (ФНС). Записано более 50 полезных видеолекций.

Это лекции будут полезны, потому что клиенты магазинов совершают до 50% незапланированных покупок. Лекторы расскажут, как грамотно спланировать личный бюджет и приумножать сбережения, зачем нужна финансовая подушка безопасности и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских школах планируют постепенно внедрять курс финансовой грамотности, разработанный Минпросвещения и ЦБ РФ.

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