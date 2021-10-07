Париж, , 08:51 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся с визитом в Париже, встретился 6 октября с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, представители двух стран договорились укрепить сотрудничество в предотвращении инфекционных заболеваний и реагировании на них в будущем.

Главы МИД Южной Кореи и Франции также согласились с необходимостью укреплять сотрудничество в ряде областей, включая политику и экономику, на основе общих принципов и ценностей многосторонности, свободной торговли и демократии.

Чон Ый Ён призвал Францию, постоянного члена Совета Безопасности ООН, поддержать усилия Сеула по денуклеаризации Корейского полуострова и установлению прочного мира в регионе.

В тот же день глава МИД Южной Кореи встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, с которым обсудил двусторонние отношения, торговлю и сотрудничество с Вышеградской группой (V4).

Южнокорейский дипломат призвал правительство Венгрии оказать помощь Сеулу в расширении сотрудничества с Вышеградской группой, в которой Венгрия председательствует до июня 2022 года.

Глава южнокорейского внешнеполитического ведомства также встретился с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном, с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе, пути дальнейшего развития отношений в экономике, культуре и других областях.

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