Вашингтон, 6 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. 5 сентября стратегический разведчик ВВС США был замечен в небе над Корейским полуостровом. Об этом сообщает портал Flightradar24.

Northropgrumman.com RQ-4A Global Hawk

Согласно данным сервиса, позволяющего наблюдать за положение воздушных судов в реальном времени, стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk совершил полёт над районами, расположенными рядом с межкорейской границей.

Известно, что беспилотник был поднят в воздух после получения информации о сосредоточении большого количества войск в Пхеньяне, что является признаком подготовки к военному параду.

Отметим, что 9 сентября в КНДР празднуют годовщину основания республики, а 10 октября — годовщину основания Трудовой партии Кореи.