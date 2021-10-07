Киев, 7 октября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Договоренности по цене на газ, достигнутые председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком и российскими властями, в частности — президентом РФ Владимиром Путиным, могли повлиять на судьбу Украины. Об этом 7 октября заявил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Как отметил украинский депутат, в случае, если такие договорённости были бы реализованы, жители Украины и ее экономика оказались бы в выигрыше, однако президент страны Владимир Зеленский их отверг.

«Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня — почти 1900 долларов. <…> И потом эти же договоренности подтвердили и премьер-министр России, и президент России», — сказал Кузьмин.

Также он отметил, что Киев во главе с нынешним президентом Украины не стал реализовывать эти соглашения, потому что об это говорился Медведчук, а не сам Зеленский.

«А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была 175 долларов, при том, что в Европе она 1500 (долларов. —ред.)», — добавил депутат от ОПЗЖ.

Кроме того, Кузьмин добавил, что нынешним властям Украины безразличны и судьба страны, и уровень жизни ее простых граждан, так как украинская политическая элита занята увеличением личного благосостояния.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что украинским элитам необходимо «похоронить конфликты», в противном случае страна может не дожить до 2050 года, а современники не смогут даже наблюдать процесс распада страны.