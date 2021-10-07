Минск, 7 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского президента Владимира Путина с днём рождения, отметив его пристальное внимание к белорусско-российским интеграционным процессам. Об этом сообщает 7 октября пресс-служба белорусского лидера.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Лукашенко отметил, что созидательная государственная деятельность Путина, его беззаветное служение Отечеству неразрывно связаны с защитой национальных интересов, укреплением и повышением потенциала, роли и влияния России на международной арене. Путин создал условия для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан, добавил он.

По словам Лукашенко, пристальное внимание, которое его коллега уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, «будет и впредь способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества» и взаимодействия в рамках Союзного государства.

Белорусский президент пожелал Путину крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в свой 69-й день рождения президент России будет работать, а вечер проведёт в кругу родных и близких. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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