Нью-Йорк, США, , 08:40 — REGNUM Новый альянс AUKUS (Австралия, Великобритания, США) создаёт угрозу режиму ядерного нераспространения и может привести к появлению ядерной инфраструктуры в Австралии. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Ядерное оружие США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такое партнёрство (AUKUS) не будет способствовать укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — заявил он на заседании первого комитета Генеральной ассамблеи ООН по вопросам контроля над вооружениями.

Он добавил, что таким образом создаются потенциальные риски использования ещё одного неядерного государства для развёртывания объектов военной ядерной инфраструктуры ядерных держав. Это увеличивает уровень международной нестабильности, подытожил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Британия, США и Австралия объявили о создании военного партнёрства в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS). В рамках этого соглашения Австралия намерена с помощью американских технологий пополнить свои ВМС как минимум восемью атомными субмаринами.

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