Анкара, 7 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Масштабный лесной пожар охватил турецкую курортную провинцию Мугла. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба управления лесного хозяйства страны.

Cameron Strandberg Пожар

По данным ведомства, пожар начался в ночь на 7 октября в районе города Даламан и из-за сильного ветра в очень короткое время распространился на довольно обширную площадь. В настоящее время в тушении пожара задействованы 10 бульдозеров, 70 цистерн с водой, 5 машин быстрого реагирования, 3 самолёта и 16 вертолётов.

По данным экстренных служб, мониторящих ситуацию, возгорание удалось локализовать, до туристических комплексов огню добраться не удалось. Пострадавших в результате ЧП нет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара, прорабатывается версия об умышленном поджоге.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации всех лесных пожаров в турецкой провинции Анталья. Всего в стране в конце лета было зарегистрировано 196 очагов возгорания.