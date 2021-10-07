Ижевск, 7 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 7 октября прививку от коронавируса сделали 404 783 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от COVID-19

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Второй компонент препарата получили 329 330 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1774 жителя республики. 510 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 47 918 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 805 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 октября провели 1 796 468 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 8596 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 7388 исследований.

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