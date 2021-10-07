Тандынский район, Тыва, 7 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Туве темпы уборки урожая и показатели урожайности в этом году превысили показатели прошлых лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, посевная площадь в этом году превысила 55,6 тыс. га против 50,6 тыс. в 2020 году.

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Наибольший объём зерновых к настоящему времени собран в Тандинском районе — почти 5,1 тыс. тонн. В числе отстающих — Дзун-Хемчикский и Чаа-Хольский районы — 750 и 1,5 тыс. тонн соответственно.

«Наивысшая урожайность зерновых культур отмечена в крестьянском хозяйстве Михаила Санникова в Тандинском кожууне — 25 ц/га и у фермера из Каа-Хемского кожууна Виктора Пирогова — 19,8 ц/га», — отметили в правительстве.

Добавим, что заготовка кормов в республике завершена, всего заготовлено более 288,2 тыс. тонн кормов или 114,3% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году несмотря на меньшие объёмы урожая тувинские аграрии столкнулись с проблемой его сохранения. При мощностях зернохранилищ в 8160 тонн в республике было намолочено 17 тыс. тонн.

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