Джакарта, , 08:37 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство проводит комплексную модернизацию основной системы вооружения, сообщает Kompas.

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В то же время специалисты продвигают исследования в области обороны.

«Правительство проводит комплексную модернизацию системы обороны во всех измерениях, на суше, на море и в воздухе. У нас также есть сыновья и дочери, не менее способные в области науки и технологий», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии подчеркнул, что военный резерв использовался только в интересах национальной обороны.

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