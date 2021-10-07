Джакарта, 7 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство проводит комплексную модернизацию основной системы вооружения, сообщает Kompas.

Jakarta.go.id Джоко Видодо

В то же время специалисты продвигают исследования в области обороны.

«Правительство проводит комплексную модернизацию системы обороны во всех измерениях, на суше, на море и в воздухе. У нас также есть сыновья и дочери, не менее способные в области науки и технологий», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии подчеркнул, что военный резерв использовался только в интересах национальной обороны.