В Удмуртии за сутки провели больше 8,5 тыс. исследований на коронавирус
Ижевск, 7 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 7 октября провели 1 796 468 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
За минувшие сутки лаборатории республики провели 8596 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 7388 исследований.
Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 11 человек. Накануне скончались 13 жителей республики.
Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2182 человек.
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