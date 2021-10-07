Ижевск, 7 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 7 октября провели 1 796 468 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

(сс) Максим Мишин. mos.ru Лаборатория в Москве, где проводят исследование анализов на COVID-19

За минувшие сутки лаборатории республики провели 8596 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 7388 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 11 человек. Накануне скончались 13 жителей республики.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2182 человек.

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