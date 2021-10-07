Ижевск, 7 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 11 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне скончались 13 жителей республики.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Скончались женщины в возрасте 69, 70, 74, 80, 81 и 84 лет, а также мужчины в возрасте 63, 66, 68 и 73 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2182 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 октября в регионе выявили 288 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 284 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 55 371 случая. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8642 жителя.

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