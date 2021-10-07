Москва, 7 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Жупел «российской угрозы» понадобился Североатлантическому альянсу после провала в Афганистане. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил изданию «Коммерсантъ», комментируя решение НАТО о сокращении российской миссии.

Council.gov.ru Александр Грушко

Ранее восемь российских дипломатов, входивших в миссию при НАТО, были лишены аккредитации. Как сообщало ИА REGNUM, основанием стала якобы их враждебная деятельность.

«После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела «российской угрозы». Никак», — сказал Грушко.

Замглавы МИД России подчеркнул, что после такого шага не осталось тех, кто ещё верил в искренность заявлений со стороны НАТО. Теперь истинная цена таких слов понятна всем.

Буквально вчера, напомнил он, руководители альянса заявляли, что в отношениях с Россией нужна деэскалация, а диалог в рамках Совета Россия — НАТО следует восстановить.

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