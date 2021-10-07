Ульяновск, 7 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Ульяновская область вошла в число 46 субъектов РФ, которым окажут федеральную поддержку на развитие инфраструктуры для сбора отходов. На выделенную сумму в размере более 11,5 млн рублей ульяновские власти закупят более 700 дополнительных контейнеров. По словам губернатора Алексея Русских дополнительное финансирование позволит увеличить объемы сортировки отходов.

Patrick Раздельный сбор мусора

На территории Ульяновской области в настоящее время используется 11 990 контейнеров. Региональными операторами установлено 558 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Ранее из областного бюджета было выделено 5 млн рублей, на которые до конца года приобретут 300 контейнеров, еще столько же будет установлено региональным оператором ТКО.

ИА REGNUM ранее сообщало, правительство РФ направляет 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.

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