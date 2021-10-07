Ульяновская область получит 11,5 млн рублей на закупку мусорных контейнеров
Ульяновск, 7 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Ульяновская область вошла в число 46 субъектов РФ, которым окажут федеральную поддержку на развитие инфраструктуры для сбора отходов. На выделенную сумму в размере более 11,5 млн рублей ульяновские власти закупят более 700 дополнительных контейнеров. По словам губернатора Алексея Русских дополнительное финансирование позволит увеличить объемы сортировки отходов.
На территории Ульяновской области в настоящее время используется 11 990 контейнеров. Региональными операторами установлено 558 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Ранее из областного бюджета было выделено 5 млн рублей, на которые до конца года приобретут 300 контейнеров, еще столько же будет установлено региональным оператором ТКО.
ИА REGNUM ранее сообщало, правительство РФ направляет 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.
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