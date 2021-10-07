Милан, Италия, 7 октября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Сборная Испании одержала победу над командой Италии в полуфинальном матче футбольной Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:1.

(сс) oscar federico bodini Стадион «Сан-Сиро»

В составе сборной Испании дубль оформил нападающий Ферран Торрес, забивший на 17-й, 45-й минутах. У итальянцев гол забил Лоренцо Пелегрини на 83-й минуте.

Матч судил российский арбитр Сергей Карасёв. На 42-й минуте он удалил капитана итальянцев Леонардо Бонуччи, показав ему вторую жёлтую карточку.

Сборная Италии прервала свою рекордную беспроигрышную серию. Итальянская команда под руководством Роберто Манчини не проигрывала на протяжении 37 матчей — с 10 сентября 2018 года.