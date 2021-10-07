Берлин, 7 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Электрический Porsche 911 может появиться не раньше 2030 года. Об этом сообщил руководитель отдела дизайна немецкой компании Майкл Мауэр в интервью Autocar.

Motor1 Porsche 911 Speedster

Стоит отметить, что ужесточение экологических норм подталкивают Porsche к созданию электрической модели 911. По словам Мауэра, у него уже есть представление, каким может быть 911 EV.

При этом он отметил, что Porsche пока не собирается отказываться от выпуска 911 с двигателем внутреннего сгорания. Хотя уже через 10−15 лет компании придётся сильно удлинить задний свес кузова, чтобы установить в моторном отсеке нейтрализаторы отработанных газов двигателя.

По поводу внешнего вида будущих электрических моделей Мауэр сказал, что «чисто с точки зрения дизайна электрический 911 станет еще проще в будущем».

Ранее тюнинговая компания TechArt представила кабриолет GTstreet R, созданный на основе Porsche 911 Turbo. Специалисты компании форсировали двигатель модели до 800 л. с.

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