Ижевск, 7 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 7 октября выявили 288 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 284 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 55 371 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 36 детей в возрасте до 14 лет и 90 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 224 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 44 547 человек. Скончались 2182 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 11 летальных случаев. Накануне скончались 13 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8642 жителя. Из числа получающих лечение 6846 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1781 человек — в состоянии средней степени тяжести, 575 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Удмуртии была введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий работников. Первый этап вакцинации должен быть проведен до 1 ноября текущего года, второй — до 1 декабря. С указанных дней лиц без прививок будут отстранять от работы, переводить на дистанционный режим.

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