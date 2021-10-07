Самара, 7 октября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Прокурор города Самары потребовал уволить двух высокопоставленных чиновников городского департамента управления имуществом. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

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Сообщается, что сотрудники прокуратуры города Самары взяли на особый контроль предоставление нуждающимся местным жителям муниципального жилья. К этой категории граждан относятся дети-сироты, инвалиды, а также граждане, которые проживают в аварийном жилом фонде.

Городской прокуратурой были выявлены нормативные правовые акты департамента управления имуществом города Самара, которые позволяют предоставлять жилье в служебный найм необоснованно широкой категории граждан.

Так, прокурор города Самары оспорил распоряжение главы департамента, которое позволяло предоставлять муниципальное жилье в служебный найм сотрудникам органов правопорядка и контроля.

Помимо этого, сотрудники городской прокуратуры выявили факты предоставления департаментом муниципального жилья в служебный и социальный найм своим работникам и их родственникам.

Сообщается, что по данным фактам городская прокуратура передала в суд исковое заявление, в адрес руководителя департамента было направлено представление об устранении выявленных нарушений и требованием об увольнении в связи с утратой доверия двух высокопоставленных чиновников департамента управления имуществом города Самары.

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