София, 7 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В результате масштабной спецоперации, проведенной Главным управлением Национальной полиции Болгарии, в Софии была пресечена деятельность международной преступной группировки, занимавшейся биржевыми махинациями, спекуляциями с ценными бумагами и подделкой документов. Об этом сообщает софийское издание «24 часа» со ссылкой на источники.

Nbmlawyers.com Арест

По информации правоохранителей, на протяжении последних нескольких лет подозреваемые являлись брокерами так называемых «бинарных опционов» (краткосрочные ставки на рост или падение цен определенных активов) и осуществляли торговлю акциями несуществующих компаний. Преступная схема генерировала крупные суммы денег, которые впоследствии «отмывались» с помощью фиктивных операций с денежными потоками, говорится в заявлении МВД Болгарии.

Согласно официальной информации, в группу входили граждане нескольких европейских стран. Ущерб от деятельности злоумышленников исчисляется десятками миллионов евро.