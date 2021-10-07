Нью-Йорк, США, 7 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Американские власти могут ввести санкции в отношении должностных лиц Эфиопии «за нарушение прав человека и помехи деятельности гуманитарных миссий». Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 6 октября в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Она напомнила, что глава Белого дома Джо Байден ранее подписал указ, который допускает принятие подобных решений. Томас-Гринфилд также отметила, что в Вашингтоне считают важным, чтобы страны ООН сообща контактировали с властями Эфиопии. Дипломат, добавила, что сделанное 6 октября обращение Совбеза организации к эфиопскому руководству уже является действием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что в Эфиопии усугубился кризис, о чем он предупреждал давно.

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