Улан-Удэ, 7 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В 23 лесничествах Бурятии закрыт пожароопасный сезон. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, в настоящее время планируется проведение в лесах профилактических мероприятий.

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В частности, будут проведены выжигания горючего материала, который может спровоцировать лесной пожар. Кроме того, будут обновлены и проложены новые минерализованные полосы.

«Напомним, особый противопожарный режим был снят 2 октября на всей территории Республики в связи со снижением пожарной опасности. Количество пожаров в этом году побило 30-летний минимум в Бурятии», — добавили в агентстве.