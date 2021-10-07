Москва, 7 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Москве 4 миллиона горожан завели и пользуются электронными медицинскими картами. В 2021 году число пользователей увеличилось в два раза, сообщается на портале мэра столицы.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Электронная медицинская карта

Москвичи с января 2020 года могут просматривать сведения в своей электронной медицинской карте на портале mos.ru, а с июня — в мобильном приложении, что удобно и для врачей, и для пациентов.

Всего с момента запуска сервиса «Электронная медкарта» москвичи воспользовались сервисом более 45 млн раз. В электронной медкарте доступны протоколы осмотров врачей, результаты анализов на COVID-19, результаты лабораторных исследований и др.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы за последний год в 2,5 раза стали чаще пользоваться мобильной версией электронной медицинской карты.

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