Магадан, 7 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил провести тесты на коронавирус в школах и детских садах.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

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«Есть случаи в школах и в детских садах, и даже в яслях. Дети, совсем маленькие, болеют COVID-19, причем болеют так незаметно, что это действительно похоже на обычную простуду. И потом откуда у них антитела, можно только догадываться. Со школьниками происходит также, и они легко продолжают в школу ходить. Необходимо закупить достаточное количество экспресс-тестов и научить школьных медсестер ими пользоваться. И в школе, и в детском саду проводить тестирование. Средства на это у нас есть. Сегодняшние ПЦР дают достаточно точные результаты», — цитирует Носова «Магаданская правда».

На 7 октября на Колыме выявлено 11 281 носитель коронавируса, скончался 261 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области завершили иммунизацию от COVID-19 47 142 жителя Колымы. Вторую прививку ожидают 3953 человека. Всего на территории Магаданской области планируют привить от коронавируса 66 430 (60%) человек.