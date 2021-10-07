Страсбург, Франция, 7 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Проект резолюции, посвящённый ситуации в Белоруссии после «года протестов», в котором в том числе выражается обеспокоенность сотрудничеством между Россией и Белоруссией, представили в Европарламент (ЕП) участники политического объединения «Зелёные / Европейский свободный альянс». Документ 7 октября приводит RT.

jeffowenphotos Дебаты в Европарламенте

«Европейский парламент с озабоченностью отмечает, что продолжающаяся интеграция России и Белоруссии в нескольких сферах, в частности, прогрессирующая милитаризация Белоруссии и региона, представляет собой возможный вызов безопасности и стабильности Европейского континента, в особенности стран восточного соседства ЕС, с которыми Россия уже находится в прямом и косвенном конфликте», — говорится в проекте резолюции.

Также евродепутаты выразили сожаление по поводу выхода белорусских властей из инициативы Евросоюза «Восточное партнёрство» и напомнили о состоявшихся летом 2020 года в Белоруссии президентских выборах, которые, по их мнению, якобы были «сфальсифицированы».

Кроме того, добавляется, что после этого в республике началась волна протестов, участники которой заявляли о необходимости проведения нового, якобы «свободного и справедливого» голосования, но столкнулись с «насилием» со стороны белорусских властей.

В связи с этим участники политического объединения в ЕП напомнили о реакции стран Запада на внутреннюю ситуацию в Белоруссии — введении и последовательном ужесточении санкций против ряда белорусских официальных лиц и предприятий.

Помимо того, евродепутаты выразили солидарность с народом Белоруссии, призвали отстранить от власти «нелегитимный режим Александра Лукашенко» и заявили о необходимости ЕС поддержать местных представителей «гражданского общества» и «защитников прав человека». При этом они также указали на необходимость введения пятого пакета ограничительных мер в отношении экономически важных секторов и компаний республики, «поддерживающих президента Белоруссии и его режим».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что от решения властей Польши направить в Белоруссию помощь мигрантам, принятом Варшавой в одностороннем порядке, сквозит пренебрежением к белорусскому суверенитету.