Джакарта, 7 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что военный резерв использовался только в интересах национальной обороны, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

В Индонезии насчитывается 3103 резервных солдат.

После назначения члены военного резерва возвращаются к своим профессиям и продолжают свою деятельность в обычном режиме. Солдаты активны только во время тренировок и мобилизации.

По словам президента, суверенитет государства, территориальная целостность Индонезии, безопасность индонезийской нации и народа превыше всего.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты в Индонезии пытаются повысить осведомленность жителей о серьезности пластиковых отходов в мире.