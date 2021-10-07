Нью-Дели, 7 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Как минимум девять человек погибли, ещё 27 получили травмы в результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом на севере Индии. Об этом 7 октября сообщает газета Hindustan Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 05:30 по местному времени 7 октября возле города Барабанки в индийском штате Утар-Прадеш. По предварительным данным, туристический автобус, направлявшийся в Дели, столкнулся в лоб с грузовиком, внезапно выехавшим на встречную полосу движения.

Спасателям, прибывшим на место происшествия, пришлось разрезать автобус, чтобы деблокировать находившихся в нём людей. На месте происшествия погибли девять человек, 27 человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Глва штата Утар-Прадеш выразил соболезнования родным и близким погибших и распорядился оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП. Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жертвами массового ДТП на юге Китая стали пять человек.